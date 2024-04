Marta anuncia sua aposentadoria da Seleção Brasileira

Não tem mais Marta a partir de 2025 na Seleção como atleta, não tem”, disse Marta à “Cnn”. “Este é o meu último ano, e eu já posso confirmar aqui. Tem um momento em que a gente tem que entender que chegou a hora.

Marta anuncia sua aponsetadoria da Seleção Brasileira como atleta. Eleita seis vezes a melhor do mundo, a jogadora do Orlando Pride afirmou que a partir do ano que vem não defenderá mais o Brasil como jogadora.

“Não tem mais Marta a partir de 2025 na Seleção como atleta, não tem”, disse Marta. “Tem um momento em que a gente tem que entender que chegou a hora”.

Marta disse que está tranquila com a decisão, afirmando que é o momento de parar e otimista com o futuro da seleção e das jovens atletas do futebol feminino brasileiro.