Medalha Tiradentes: segurança pública apresenta índices positivos na redução da criminalidade

Comandante da PM, Renato dos Anjos Garnes

A tradicional entrega da Medalha Tiradentes contou com homenagens a policiais e representantes da sociedade civil que contribuem para o fortalecimento da Polícia Militar. Durante o evento também foram apresentados índices positivos da segurança pública no Mato Grosso do Sul, que mostram redução da criminalidade.

Estes dados foram apresentados pelo comandante geral da Polícia Militar, Renato dos Anjos Garnes. Ele agradeceu o empenho e dedicação dos policiais e demais forças de segurança para que vários crimes tivessem redução nos últimos dez anos. A comparação foi em relação ao período de 2014 a 2023.

“Em relação a vítimas de homicídio doloso tivemos uma redução de 37,9%, já para roubos a redução foi de 52% e roubo de veículos a queda de 66%. No latrocínio conseguimos reduzir em 88% e 40% (queda) nas mortes de trânsito, além de 19% no furto de veículos. Agradeço a nossa tropa aguerrida, um trabalho de toda a segurança pública”, citou o comandante.

O governador Eduardo Riedel participou do evento e reforçou o compromisso com a segurança pública e o combate ao crime no Estado. “Os números apresentados são robustos e mostra o que aconteceu no Estado nestes últimos 10 anos. Se hoje temos um bom ambiente de negócios é porque o investidor avalia que aqui tem estabilidade, ordem e confiança e a segurança pública é que nos garante este cenário”.

Riedel destacou a importância e credibilidade do trabalho da Polícia Militar. “A palavra que temos é apenas de gratidão aos policiais que fazem um trabalho estimado à sociedade, garantindo a segurança do cidadão no dia a dia”, completou.

Solenidade ocorreu na sede do Comando Geral da PM

Homenagens

A entrega da Medalha Tiradentes busca homenagear policiais e representante da sociedade civil que prestam serviço relevante em prol da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, no seu desenvolvimento e aperfeiçoamento das suas atividades.

Neste ano receberam as medalhas 111 policias militares e 105 representantes da sociedade civil, entre eles os secretários estaduais Rodrigo Perez (Segov), Frederico Felini (SAD), Hélio Daher (Educação), João César Mattogrosso (adjunto da Casa Civil), Crhistinne Maymone (adjunta da Saúde) e o diretor-presidente da Agesul, Mauro Azambuja.

“Esta medalha é um reconhecimento para aquelas pessoas que têm compromissos com o bem comum, valores democráticos e defesa dos direitos humanos. A homenagem não é apenas aos condecorados, mas a todos os policiais que estão nas ruas em ocorrências e operações. Esta cerimônia é um lembrete do imenso valor do serviço público”, afirmou o secretário-adjunto de Segurança Pública, Ary Carlos Barbosa.

Para o governador todos os homenageados fizeram por merecer receber tal honraria. “Neste grupo todos tiveram a sua contribuição a esta instituição (Polícia Militar) e a toda segurança pública do Mato Grosso do Sul”.