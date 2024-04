Prefeitura leva curso gratuito de Informática Básica para Aldeia Indígena Água Bonita

Na última sexta-feira (19), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), certificou mais de 30 alunos que concluíram o curso de informática básica, ministrado na Aldeia Indígena Água Bonita, localizada no Bairro Tarsila do Amaral. O objetivo do projeto Conect@Juv é auxiliar no desenvolvimento pessoal e profissional, oferecendo diversos cursos na sede da Secretaria e nas sete regiões da Capital.

Conforme o professor Elizeu Rodrigues Moreira Junior, analista em Cloud, o rendimento do curso foi muito positivo. “No começo alguns tiveram muitas dificuldades, pois se tratava do primeiro contato com o computador, mesmo hoje, todos tendo acesso à internet por meio de celulares, o computador acaba sendo um desafio. Durante a jornada de curso tivemos introdução sobre o que é computação, diferenças importantes entro software e hardware, também passamos por algumas ferramentas importantes para o dia a dia, em destaque o Word, Excel e Power point”, explicou.

“Depois de 20 anos chegou um curso como esse para a nossa comunidade. Trabalho o dia inteiro e só a noite tenho disponibilidade. Fiz o curso e gostei bastante e planejo participar de outros, pois já fiquei sabendo que tem curso de Design de Sobrancelha e Manicure e Pedicure”, disse a jovem Jamieli Pereira.

Conect@Juv

O Telecentro da Juventude – Conect@Juv surgiu para atender a comunidade, em especial os jovens, por meio de cursos que viabilizem a facilitação da inserção destes, no mercado de trabalho, bem como sua especialização, como forma de manutenção de sua autonomia, permitindo assim, uma maior liberdade de escolha no que diz respeito ao seu futuro profissional. Com a aquisição dos notebooks, por meio de emenda especial federal, os jovens podem se capacitar, tanto na sede da Secretaria como nas 7 regiões da Capital.

Entre os cursos ofertados estão: Informática Básica, Inglês e Espanhol para Iniciantes, Vendas, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Hotelaria e Atendimento ao Cliente, Secretariado e Tecnologias.