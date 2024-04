RIO VERDE: O município foi premiado pelo XII prêmio Sebrae prefeitura empreendedora.

O município de Rio Verde de Mato Grosso/MS foi premiado pelo XII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora na categoria Turismo e Identidade Territorial.

O projeto inscrito, intitulado “Empreendedorismo a partir da Cultura Pantaneira”, destaca-se por promover iniciativas bem-sucedidas que utilizam a cultura local como catalisadora de empreendedorismo e autoestima.

Através de capacitações para empresários, colaboradores e a comunidade em geral, o projeto impulsionou o empreendedorismo e a empregabilidade, enfatizando a importância da educação empreendedora e da valorização da cultura pantaneira nas escolas para garantir a sustentabilidade do desenvolvimento futuro.

Destaca-se a transformação da cultura e turismo em empreendedorismo através de diversas manifestações artísticas e gastronômicas, promovendo um sentimento de pertencimento nas comunidades pantaneiras. O prêmio não apenas reconhece e valoriza iniciativas inovadoras municipais, mas também visa estimular a inovação no setor público, ampliar as capacidades municipais, promover a aprendizagem e inspirar novos projetos e ideias, demonstrando o papel do Sebrae como parceiro dos municípios.