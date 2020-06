Sexta-feira, 05 de junho de 2020.

AS ‘10’ MAIS

Primeira:

Saiu o pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Campo Grande, referente ao mês de maio. Ativos, inativos, aposentados e pensionistas: boas compras.

Segunda:

O SAMU abriu processo interno para a contratação de enfermeiros e técnicos de enfermagem plantonista. Seleção e curso admissional de 8 a 19 deste mês.

Terceira:

Quem apostar numa briga entre o prefeito Marquinhos Trad e o governador Reinaldo Azambuja vai quebrar a cara. Os dois trabalham de forma inteligente e afinadíssima pelo bem do Estado e da nossa Capital..

Quarta:

Confirmado: As mais de 380 escolas particulares e as 48 faculdades vão reabrir a partir do dia 1º de julho, desde que observem rigorosamente o plano de biossegurança.

Quinta:

Quem não viu pode rever o programa “Já Deu Tudo Certo” que está rodando desde ontem na viamorena.com. O entrevistado é Jean Potência, o verdadeiro “Caubói do rádio”. Programaço!.

Sexta:

A desinfecção de ruas feitas por equipes da Saúde deveriam ser transferidas para depois do ‘toque de recolher’. É, pelo menos, uma questão de respeito a comerciantes e os clientes.

Sétima:

A loterica “O Vitorioso” do São Conrado, em Campo Grande, fez outro milionário: desta vez na Lotofácil. Já premiou jogadores na Timemania, na quina da Megasena

Oitava:

Empresas receberam ontem operação da Polícia Federal por superfaturar máscaras em licitação da PRF. As máscaras que custavam entre 10 e 12 centavos chegaram a serem oferecidas até por 20 reais.

Nona:

Passarinho lá do Planalto me contou que não haverá taxação sobre a geração de energia solar. A Aneel estava de olho nesse filão, mas já acalmaram os nervos dela.

Décima:

É bom não acreditar nos noticiários sensacionalistas sobre contágios em massa por covid-19. Os testes demandam tempo e os resultados são divulgados juntos, portanto, os “saltos” de contaminação não passam de terrorismo noticioso.

Chicotada do dia!

As denúncias “tuitadas” estão colocando em polvorosa os homens chegados a abusar de crianças e adolescentes. O problema é que muitos deles estão registrando queixas nas delegacias e se dizendo inocentes apenas para “desbaratinar”. Ninguém denuncia ninguém se não tiver, pelo menos, algum indício daquilo que está denunciando. Para esses “cafajestes” que quando denunciados enfiam o ‘rabinho’ no meio das pernas, vai a nossa “tripla” chicotada do dia!.

Aniversariantes!

Sumara Andrade; Lilia Ilgenfritz; Nádia Bronze; Pilar Velasques; Juliano Tannus.

Meus amigos:

Dra. Isabela Albieri; Rubens Vilalba; Nika Lopes; Milleny Rosa; O grande Zé da Viola: pai dos cantores Jads & Jadson; Joana do Midiamax; Wilson do Trigo Dallas; Sônia e Ademir: de Bela Vista.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuui.