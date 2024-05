Presidente Bitto Pereira participa da abertura do Simpósio Justiça Desportiva Brasileira no TJMS

O Presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, participou da abertura do Simpósio Justiça Desportiva Brasileira, realizada no TJMS, na manhã desta quinta-feira (02).

Compuseram a mesa de autoridades: o Presidente Bitto Pereira, Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportivo do Futebol, José Perdiz de Jesus; Presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins; Governador do Estado Eduardo Riedel; Presidente do Tribunal de Contas Jerson Domingos; Presidente do Tribunal de Justiça Desportivo do Futebol, Patrick Hernands Santana; Procuradora-Geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia; Secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda; Diretor Presidente da Fundesport Paulo Ricardo Martins Nunes; Diretor-Geral do EJUD, Des. Odemilson Fassa; Membros do Tribunal Pleno do STJD, Luiz Felipe Alves Ferreira, Vice-Presidente; Procurador Geral do STJD Ronaldo Botelho; Auditor do STJD Mauro Marcelo de Lima e Silva; Atleta do Rio Grande do Sul Jorge Ivo Amaral da Silva; Integrante da 1ª Comissão Disciplinar do STJD Miguel ngelo Cançado; Presidente da 4ª Comissão Disciplinar do STJD José Cardoso Dutra; Des. do TJMS Luiz Tadeu Barbosa Silva; Des. Valdir Marques; Presidente da Amamsul, Mariel Cavalim dos Santos.

Também estiveram presentes: o Diretor-Tesoureiro Fábio Nogueira Costa; Conselheiro Estadual Carlos Almeida; o Presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB/MS Marcelo Carriel Honório; Presidente da Comissão de Trânsito Tulio Araujo; Presidente da Comissão de Direito Eleitoral Daniel Castro.

O Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportivo do Futebol, José Perdiz de Jesus, realizou a abertura do Simpósio. “Gostaria de agradecer ao convite e a hospitalidade de todas e todos os cidadãos de Mato Grosso do Sul. A Justiça Desportiva no Brasil é um princípio oriundo da Constituição Federal e ela traz uma independência em relação a cada uma das instituições que nós representamos. O futebol tem uma grandeza mundial e no Brasil não é distinto, é o esporte de maior visibilidade”.

O Presidente Bitto Pereira agradeceu ao convite e parabenizou a gestão do TJMS e do STJD. “É uma honra para a advocacia e para a OAB/MS se fazer presente nesta sessão, parabenizo o Presidente José Perdiz pelo trabalho sério, digno, à altura da grandeza do STJD, é uma honra recebê-lo em nossas terras sul-mato-grossenses”.

Para o Presidente do TJMS, Sérgio Fernandes Martins: “Em todo este período que estou na presidência, a OAB/MS tem se destacado por estar nos auxiliando e apoiando. É um evento com o intuito de explorar a justiça desportiva, discutir temas relevantes do setor, e principalmente fomentar o esporte local em suas variadas modalidades. É uma satisfação para o TJMS sediar e promover um evento de grande relevância para o debate do tema”.

O Governador do Estado, Eduardo Riedel, afirmou: “o Mato Grosso do Sul tem buscado fortalecer o ambiente para o esporte em todos os níveis e modalidades. Não há que se discutir o que é o futebol para o Brasil e para o nosso Estado, e estamos nessa cruzada para poder viabilizar um futebol cada vez mais forte. Parabenizo o Presidente Sérgio Fernandes Martins por essa iniciativa”.