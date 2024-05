Prefeitura da Capital reforça uso de máscaras em meio ao surto SRAG

Com o agravamento do atual quadro epidemiológico de doenças respiratórias em Campo Grande, os protocolos de biossegurança são imprescindíveis para assegurar a saúde.

Em meio ao caos no atendimento emergencial devido ao surto de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) Viral, a Prefeitura da Capital reforçou a recomendação para que pessoas com sintomas gripais façam uso de máscaras de proteção.

“Diante da situação de emergência sanitária, há um reforço na recomendação para que as pessoas que estejam com sintomas gripais façam o uso do equipamento de proteção individual. A mesma recomendação é válida para as demais medidas não farmacológicas, como a higienização adequada das mãos, seja com água e sabão ou álcool em gel, e evitar aglomerações em caso de sintomas”, declaração via nota.

A comunicação afirmou que, até o momento, não há nenhuma orientação quanto à obrigatoriedade do uso do EPI, aos moldes da pandemia de Covid-19.

