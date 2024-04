Barroso inaugura exposição sobre os 64 anos do STF

O Presidente do STF; Ministro Luís Roberto Barroso abre hoje (18) a exposição “64 anos do STF em Brasília”. A mostra é composta por 12 obras do artista visual Toninho Euzébio e estará aberta ao público, no Museu Ministro Sepúlveda Pertence, até 30 de junho, com entrada gratuita, mediante agendamento.

Barroso agradeceu ao artista pelo que chamou de “brilhante conjunto de trabalho”, formado a partir dos desenhos sobrepostos a fotos, criando releituras de imagens do STF. “As gravuras se fundem com os traços de Oscar Niemeyer para celebrar a Justiça e algumas figuras históricas e simbólicas do Brasil e do mundo”.

Participaram da abertura o Ministro do STF Cristiano Zanin, a Ministra do TST Delaíde Alves Miranda Arantes, e o Ministro do TSE André Ramos Tavares.