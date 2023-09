Boliviano é preso com 47 kg de cocaína na BR-262 em Corumbá. Os policiais abordaram um caminhão Volvo/FH, com placas bolivianas e sentiram um forte odor do baseado. O Caminhoneiro confessou que transportava droga de Puerto Quijaro, na Bolívia, até Campo Grande, pelo valor de R$ 9.000,00. O preso, a droga e a carreta foram encaminhados à Polícia Federal.