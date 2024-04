CENIPA irá periciar o Helicóptero da Casa Militar de MS que caiu no Aeroporto Santa Maria

A CENIPA irá periciar o Helicóptero da Casa Militar de MS que caiu hoje (18), no Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande.

A Delegada do DRACCO Ana Cláudia Medina informou que o Cenipa estará no local onde ocorreu a queda a partir desta sexta-feira (19) para realizar os trabalhos de perícia, já iniciados nesta quinta (18).

Segundo a Nota Oficial do Governo do Estado, o helicóptero estava com quatro servidores, sendo dois pilotos e dois tripulantes e apenas um deles teria sofrido ferimentos leves. Estavam a bordo: dois coronéis que pilotavam o helicóptero, um sargento e um subtenente da Casa Militar.