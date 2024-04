Colégio Militar de Campo Grande recebe apoio do deputado Beto Pereira para melhorar o conforto dos alunos com ar-condicionado

O Colégio Militar de Campo Grande, conhecido pela sua excelência acadêmica e compromisso com a formação integral dos estudantes, recebeu na manhã desta quinta-feira (18/04) a visita do deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS). Em um gesto de reconhecimento e apoio à educação de qualidade, Beto Pereira esteve pessoalmente na instituição para conhecer de perto suas instalações e as necessidades dos alunos e professores.

Durante a visita, Beto Pereira teve a oportunidade de se familiarizar com a estrutura moderna e organizada do Colégio Militar, que se destaca como um exemplo no ensino por sua abordagem pedagógica diferenciada, ocupando 8º lugar do ranking entre as instituições de ensino, sendo a única da escola pública de Mato Grosso do Sul.

No entanto, ao adentrar as salas de aula, o deputado percebeu uma carência importante a falta de sistemas de ar-condicionado, essenciais para garantir um ambiente propício ao aprendizado.

Esta situação afeta o bem-estar e o desempenho acadêmico, sendo uma preocupação tanto para os pais quanto dos educadores.

“Nós, pais, disponibilizamos em dias quentes os ventiladores, mas não ajuda muito pois o ar quente continua circulando no ambiente de sala de aula. Com alguns alunos sofrendo com baixa pressão e cansaço. E ter o ar-condicionado no ambiente escolar ajudaria muito os alunos,” relata a mãe Kátia Boldrini, presidente da Associação de Pais e Mestres (APM) do Colégio Militar de Campo Grande.

Em comparação as demais colégios militares do país, o de Campo Grande enfrenta o problema com altas temperaturas. O Comandante do Colégio Militar, Coronel Pires, enfatiza que as atividades extracurriculares, como esportes, são afetadas pelas condições climáticas extremas, levando ao cancelamento em dias de calor intenso.

Em uma ação em prol da comunidade escolar, o deputado federal Beto Pereira, comprometeu-se a destinar uma emenda parlamentar no valor de R$ 800 mil para a compra e instalação de sistemas de ar-condicionado para 32 salas no Colégio Militar de Campo Grande, beneficiando diretamente 950 alunos do 6º do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.

“Ao conhecer a estrutura, o plano pedagógico e as atividades que são oferecidas no contraturno aos alunos nos deixam impressionados com a qualidade do ensino público ofertado pelo Colégio Militar de Campo Grande”, parabeniza Beto Pereira.

Essa iniciativa não só contribuirá para o conforto e a saúde dos alunos e professores, mas também para a criação de um ambiente propício ao aprendizado e ao desenvolvimento integral dos estudantes.

O parlamentar frisou que a participação dos pais é fundamental para desenvolvimento e aprendizado dos filhos. Enquanto prefeito de Terenos-MS premiou os três melhores alunos da rede pública da 5ª a 8ª série do ensino fundamental, elevando os interesses dos alunos aos estudos.

A participação ativa da comunidade escolar, representada pela APM, demonstra a importância do engajamento dos pais e da sociedade na promoção de uma educação de excelência e no atendimento das necessidades urgentes das escolas.

Beto foi recepcionado pelo Comandante do Colégio Militar, Cel. Rodrigo Cozendey Pires,Comandante Militar do Oeste (CMO), Gen Ex Luiz Fernando Estorilho Baganha, e pelo chefe do Estado Maior do CMO, General de Brigada Márcio Luis do Nascimento Abreu Pereira.