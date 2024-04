DERF prende homem que utilizava escritura falsa dentro de cartório na Capital

No local os investigadores abordaram o autor que apresentava uma escritura indicando ser ele o proprietário de um imóvel no Bairro Maria Pedrossian. No entanto, os funcionários do Cartório exibiram a verdadeira escritura, em que consta como proprietário do imóvel outra pessoa falecida em 2019.

Policiais da DERF foi acionada por funcionários do Cartório de Serviço Notarial e Registral na Av. Afonso Pena, em Campo Grande/MS. Os cartorários informaram que uma pessoa estava apresentando uma escritura de imóvel falsa para a confecção de procuração pública.

