Militares do 9º Batalhão prendem jovem por tráfico de no bairro Mata do Jacinto

Na tarde de ontem (11), um jovem de 19 anos foi preso por militares da Força Tática do 9º Batalhão de Polícia Militar, na Rua Erasmo Nunes da Cunha, no bairro Mata do Jacinto, sob acusação de tráfico de drogas.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a equipe tática foi acionada para auxiliar uma viatura de área. Ao chegar ao local indicado, deparou-se com um entregador de motocicleta “UBER”, que informou ter sido chamado por meio do aplicativo para uma entrega na Rua Erasmo Nunes da Cunha.

No endereço, o entregador recebeu um pacote prateado para levar a outro local. Ao perceber algo estranho, abriu o pacote e encontrou uma porção de cocaína e outra de maconha. Ele relatou que as drogas foram entregues por um rapaz branco, de olhos verdes, tatuagem no pescoço e camiseta azul.

Diante da situação, as equipes deslocaram-se poucos metros até a residência indicada, onde contataram o proprietário. Este informou estar saindo para o trabalho e que outra pessoa estava em sua casa. Autorizou a entrada da polícia, resultando na descoberta do traficante deitado em seu quarto, portando porções de maconha.

O entregador foi chamado para identificar o traficante, confirmando ser o mesmo que fez o pedido da entrega ilícita. O jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Durante a busca, foram encontradas embalagens, incluindo uma de pizza, recheadas com substância semelhante à maconha, além de embalagens maiores contendo a mesma substância.

O traficante foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) – Cepol, em Campo Grande, para as providências legais.