Pesquisa aponta Marçal na liderança

Na terça-feira (16), o Instituto Ranking divulgou a segunda pesquisa com intenção de votos para Prefeitura de Dourados. Ato rodo, 10 nomes são citados e ex-deputado estadual Marçal Filho (PSDB) continua na liderança, seguido por um empate técnico entre o atual prefeito, Alan Guedes (PP), e o vice-governador, Barbosinha (PSD).

Na pesquisa estimulada, quando é apresentado os nomes dos pré-candidatos ao leitor, Marçal Filho lidera com 39%, seguido por Alan Guedes, 16,4%; e Barbosinha, 14,2%. Considerando a margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados.

Os demais pré-candidatos aparecem bem distantes e tem a seguinte sequência: Bela Barros, com 1,8%; Jefferson Bezerra, com 1,6%; Guto Nantes, com 1,5%; Tiago Botelho, com 1,4%; Ferrinho, com 1,2%; Teixeira Junior, com 1,1%; Racib Harb, com 1%; Wilson Matos, com 0,8%. Outros 20% dos entrevistados informaram que votariam em branco, nulo ou não souberam responder.

No segundo cenário, o Instituto Ranking trouxe apenas os nomes de Marçal Filho, Alan Guedes e Barbosinha. Marçal manteve na liderança, com 44%, seguido por Alan Guedes, com 18%, e Barbosinha, com 16%. Neste cenário, 22% dos entrevistados não souberam, não responderam ou votariam em branco ou nulo.

Já no terceiro cenário, a pesquisa estimulada traz os nomes de Barbosinha, Alan e Bela Barros. Nela, o vice-governador Barbosinha aparece com 30%, seguido por Alan Guedes, com 21%, e Bela Barros, com 2,5%. Neste cenário, 46,5% dos entrevistados não souberam, não responderam ou votariam em branco ou nulo.

O Instituto Ranking ainda fez o quarto e último cenário com Marçal Filho, Alan Guedes e Bela Barros. Marçal aparece com 55%, Alan Guedes, com 20%, e Bela Barros, com 3%. Neste cenário, 22% dos entrevistados não souberam, não responderam ou votariam em branco ou nulo.

A pesquisa ainda trouxe o cenário de rejeição de voto para prefeito. Alan Guedes aparece com com 25%; Tiago Botelho, 14%; Teixeira Júnior, com 5,6%; Bela Barros, com 4,8%; Racib Harb, com 3,6%; Wilson Matos, com 3,2%; Barbosinha, com 3%; Marçal Filho, com 2,4%; Jeferson Bezerra, com 1,6%; Ferrinho, com 1,4%; Guto Nantes, com 1,2%. Outros 34,2% dos entrevistados não souberam, não responderam ou votariam em branco ou nulo.

A pesquisa foi registrada no TSE sob o nº MS-07779/2024. Foram ouvidos 1.000 moradores no período de 8 a 14 de abril deste ano. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada foi de 3,1%, para mais ou para menos.