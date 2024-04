Ação de Vander garante R$ 89,5 milhões do Novo PAC para 37 novas UBS em MS

Mato Grosso do Sul receberá mais de R$ 89,5 milhões em investimentos para a construção de 37 novas UBS (Unidades Básicas de Saúde). Os recursos são provenientes do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), criado pelo governo Lula para retomar os investimentos públicos no Brasil.

As cidades serão beneficiadas com recursos que variam entre R$ 1,8 milhão e R$ 4,9 milhões. Além de facilitar a construção das UBS, a iniciativa pretende ampliar as equipes de saúde da família, saúde bucal, multiprofissionais e agentes comunitários de saúde.

“Isso é fruto de um esforço concentrado do nosso mandato e de toda a bancada do Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional. Ao longo de 2023, fizemos diversas gestões à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, defendendo junto ao ministro [Alexandre] Padilha a importância desses investimentos para nosso estado, um estado jovem e que precisa dos recursos do Governo Federal”, destacou o deputado federal Vander Loubet (PT-MS), coordenador da bancada federal.

Em todo o Brasil, está prevista a construção de 1.800 UBS em mais de 1.500 municípios, com um investimento total de R$ 4,2 bilhões. A estimativa é que as obras beneficiem mais de 8,5 milhões de pessoas que dependem dos serviços de Atenção Primária em Saúde.

Conforme o Ministério da Saúde, entre as diversas modalidades de equipamentos e obras contempladas pelo Novo PAC, as solicitações para a construção de novas UBS foram as mais numerosas, totalizando 5.665 propostas em 3.001 localidades.

Os critérios de seleção priorizaram municípios com maior vulnerabilidade socioeconômica, lacunas na assistência primária, baixa cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e adesão aos padrões arquitetônicos recomendados.

Confira os municípios de MS contemplados: Água Clara, Amambai, Anastácio, Antônio João, Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Bataguassu, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Eldorado, Figueirão, Iguatemi, Ivinhema, Jardim, Juti, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Tacuru e Três Lagoas.