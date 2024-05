Gabigol é multado por usar a camisa do Corinthians. O supervisor que aparece em foto recebe advertência. De acordo com o comunicado do Flamengo, após uma reunião decisiva com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e outros diretores, ficou decidido que Gabigol será multado e perderá o direito de usar a icônica camisa número 10 nas competições em que é possível alterar a numeração.

Gabigol continuará com a camisa 10 na fase de grupos de Libertadores, já que não é possível fazer a mudança com a competição em andamento.