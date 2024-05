TCE promove campanha para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul com apoio de artistas de MS

Em socorro às vítimas das enchentes que vêm assolando cidades do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul agiu rapidamente e deu início a uma campanha para arrecadar recursos em socorro aos irmãos gaúchos. Com apoio de artistas consagrados de MS e da TV Morena, no último sábado (11), a Corte de Contas divulgou o primeiro, de uma série de vídeos que serão veiculados nos meios de comunicação e nas redes sociais.

A iniciativa do TCE-MS tem como objetivo sensibilizar a sociedade para arrecadar doações ao PIX Oficial do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para que as autoridades competentes realizem auditoria e assim, façam a correta destinação dos valores doados para socorrer os 460 municípios atingidos pela catástrofe.

Como ajudar

Campanha “SOS Rio Grande do Sul”

Site oficial https://sosenchentes.rs.gov.br/inicial

PIX

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Banco do Estado do Rio Grande do Sul ou Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul

*Atenção: quando realizar a operação, confirme que o nome da conta que aparece é “SOS Rio Grande do Sul” e que o banco é o Banrisul.

O vídeo

Para a realização da gravação do primeiro vídeo, o Tribunal de Contas mobilizou uma equipe composta de servidores que agiu rapidamente, contatando e fazendo o convite aos artistas de Mato Grosso do Sul. O desafio de gravar em tempo recorde, foi aceito pelos artistas em solidariedade ao povo gaúcho.

O texto reproduzido pelos artistas é uma adaptação da letra da música “Súplica a Deus ao Povo Gaúcho”, de autoria do artista nativista gaúcho, Wilson Paim, de Alegrete-RS. A Trilha Sonora ficou por conta do músico campo-grandense, Antônio Porto.

Confira os artistas que apoiam a campanha:

A família Espíndola – Tetê, Jerry, Gilson e Geraldo; Rodrigo Tozetti (O Bando do Velho Jack); Guga Borba; Marlon Maciel; Lígia Tristão; Luís Pedro Scalise; Buga Peralta; Munhoz e Mariano; Vitor e Cadu; João Haroldo e Betinho; Loubet; Cleir Ávila; Expedito Montebranco; Nath Barros; Edson Castro; Márcio de Camillo; Guilherme Rondon; Fred e Victor; Maria Cecília e Rodolfo; Victor Gregório e Marco Aurélio, e Patrícia e Adriana.

Para assistir o primeiro vídeo veiculado na TV Morena, dia 11 de maio, e publicado nas redes sociais do TCE-MS, clique no link abaixo:

Atualização

Conforme divulgado no site oficial do Governo do Rio Grande do Sul, até esta sexta-feira, 17 de maio, dos 497 municípios que integram o estado gaúcho, a catástrofe provocada pelas chuvas e inundações atingiu 461 cidades, e já acumula a morte de 154 pessoas, e 98 desaparecidos.

Os feridos são 806; pessoas em abrigos 78.165, e os desalojados são 540.192. Pessoas resgatadas dos lugares de risco são 82.666, e até o momento, os animais resgatados acumulam 12.108.

Totalizando 2.281.830 pessoas afetadas pela tragédia.