Após aparecer como favorito entre eleitores da direita, cientista político aponta Coronel David como a melhor opção para os bolsonaristas em Campo Grande

O Deputado Estadual Coronel David (PL) desponta como o principal nome da direita para concorrer à Prefeitura de Campo Grande, segundo as últimas pesquisas do instituto Ranking.

O cientista político Antonio José Ueno, diretor-presidente do Grupo Ranking, faz uma analise sobre os pré-candidatos favoritos à Prefeitura de Campo Grande nas eleições municipais deste ano o foco está nas incógnitas que são as pré-candidaturas dos partidos da direita.

“A situação do Coronel David é totalmente diferente. Ele mantém a pré-candidatura pelo PL e está dizendo que, caso o partido considere conveniente, vai disputar o cargo de prefeito de Campo Grande. Na prática, ele é o pré-candidato que tem a melhor chance, pois tem um bom relacionamento com Bolsonaro, com os filhos do Bolsonaro e é especialista na área da segurança pública, que sempre foi um gargalo aqui em Campo Grande”, analisou.

O diretor do Grupo Ranking ainda acrescentou que o parlamentar é mais centro direita do que direita radical, o que torna mais fácil a construção de alianças, tanto na campanha eleitoral, quanto na composição do seu secretariado caso vença as eleições. “Além de especialista em relação à segurança pública, ele é um deputado estadual equilibrado, tem bom relacionamento com o Governo do Estado, com a Assembleia Legislativa e está sempre presente no rádio, tem participação na capital FM.

“Os nomes da extrema direita hoje são uma incógnita. Temos o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), cujo nome não tem o apoio do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que até sugeriu que o ex-candidato a governador saia candidato a vereador. Ou seja, o Capitão Contar não tem o apoio do Bolsonaro e, portanto, dificilmente sairá candidato nas eleições municipais deste ano”, pontuou.

Outro nome do mesmo partido do Capitão Contar, conforme Tony Ueno, é o do deputado estadual Rafael Tavares, que não tem expressividade junto aos eleitores da direita e, ainda corre o risco de ter o mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul interrompido.

Lembrou ainda que o PRTB não tempo de rádio e televisão e nem recursos para bancar uma candidatura na majoritária, citando como nome mais forte da direita o do deputado estadual Coronel David (PL).

Com relação ao deputado federal Marcos Pollon (PL-S), o cientista político não vê firmeza no lançamento da sua pré-candidatura a prefeito de Campo Grande, parecendo que está apenas fazendo jogo de cena. “Portanto, analisando esses quatro nomes, somente o Coronel David poderia ter uma boa votação e ser uma surpresa”, disse.

“A direita de Mato Grosso do Sul tem protagonizado brigas desde a eleição do ano de 2022, e todos nós sabemos que reino dividido, não prospera. Por outro lado, a senadora Tereza Cristina tem abraçado a pré-candidatura da prefeita Adriane Lopes, a tendência é que estes eleitores caminhem nesta direção”, finalizou Ueno.