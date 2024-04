Organização Nacional de Acreditação mantém certificação de nível 2 ao Hospital Cassems de Campo Grande

O Hospital Cassems de Campo Grande recebeu, nos últimos dias 23 e 24, a manutenção de sua ‘Acreditação ONA nível 2, Acreditado Pleno’, que, além de avaliar os critérios de segurança, também exige da organização uma gestão integrada dos processos, promovendo ações de melhorias entre as áreas.

Com foco na segurança do paciente e melhoria contínua dos processos, o Hospital Cassems passou por uma avaliação de manutenção detalhada, através de uma Instituição Acreditadora Credenciada (IAC), com uma equipe de avaliadores habilitada pela ONA. Eles buscaram evidências de conformidade com os padrões do Manual Brasileiro de Acreditação nas diversas áreas, incluindo a gestão organizacional, a qualidade e a segurança na assistência prestada e gestão integrada entre os processos.

De acordo com o diretor Administrativo do Hospital, Alessandro Depieiri, os pontos positivos da manutenção do nível 2 de acreditação preparam a unidade hospitalar para a próxima avaliação.

“A avaliação que recebemos é fundamental, porque, todas as vezes que a gente é avaliado, a gente coloca a prova os nossos processos, os nossos protocolos, as nossas análises críticas e o quanto a gente como instituição consegue cumprir as normas ditadas no manual de certificação da ONA. Esse manual é importante porque ele é um direcionamento, através de questionamentos de perguntas, o manual direciona a você à correta prática de assistência à saúde, e é isso que é importante”, pontua.

Para a gerente de Qualidade do Hospital de Campo Grande, Luciana de Souza Nantes, esta última avaliação traz mais motivação para o aprimoramento dos serviços e das equipes.

“Nós estamos muito satisfeitos com a acreditação recebida em dezembro de 2022, que nos concedeu a ‘Acreditação ONA 2 – Nível Pleno’ pela primeira vez e, agora, neste dois dias, após a constatação que continuamos a nos aprimorar, estamos ainda mais motivados em alcançar a acreditação em excelência, nível 3. A alta gestão, lideranças e todos os colaboradores continuam trabalhando para desenvolver e implementar ações de melhoria contínua em toda a instituição, visando primordialmente a segurança do paciente”, relata.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, destaca a cooperação entre as equipes e colaboradores do Hospital da Caixa dos Servidores de Campo Grande como fator determinante para a manutenção da acreditação.

“Todo trabalho que é feito coletivamente tem maiores chances de ser bem-sucedido e é o que acontece com as certificações e manutenções da ONA. Nos traz muito orgulho receber essa manutenção da ‘Acreditação ONA 2 – Nível Pleno’, principalmente em meio ao cenário nada favorável para setor da saúde, que ainda sofre com os reflexos pós-pandemia. Então, acredito que os próximos passos de novas certificações serão dados assim, de forma coletiva”, finaliza.