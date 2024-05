PORTO MURTINHO: Prefeito Nelson Cintra obtém mais de R$1 milhão com apoio da senadora Soraya Thronicke.

Por meio dos esforços conjuntos do prefeito Nelson Cintra e da Senadora Soraya Thronicke, o Bairro Vila Célia, em Porto Murtinho, está prestes a experimentar uma significativa transformação em sua infraestrutura urbana. Um projeto eficientemente elaborado direcionará recursos substanciais para o asfaltamento e drenagem de águas pluviais em diversas vias cruciais do bairro, promovendo melhorias essenciais para seus moradores.

Ruas como Luiz de Albuquerque, Blanca Grosso Ledesma, Paes de Barros e José Grosso Ledesma serão contempladas com asfalto novo de qualidade, proporcionando não apenas uma circulação viária mais eficiente, como também,promovendo qualidade de vida para seus moradores. É importante destacar que a chegada do asfalto com drenagem ainda impulsiona valorização dos imóveis.

A Senadora Thronicke liderou o esforço para alocar um montante significativo de recursos, totalizando R$ 1.138.932,11, dos quais R$ 960.019,00 são provenientes de repasse federal e R$ 178.913,11 correspondem à contrapartida municipal.

“É um sonho de qualquer cidadão passar o asfalto na casa, mais segurança, mais mobilidade, sendo melhor para andar”, compartilha Alcides Paredes, pedreiro e morador da rua Branca Grosso de Ledesma. Com dois filhos para cuidar, Alcides ressalta que, em tempos de chuva, a situação se torna ainda mais desafiadora. “Não é fácil”, afirma ele, acrescentando que o asfalto será uma verdadeira bênção para sua família e todos os moradores do bairro.

Esses investimentos não só fortalecem a infraestrutura urbana de Porto Murtinho, mas também refletem o compromisso inabalável do Prefeito Nelson Cintra com o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade murtinhense. A iniciativa da Senadora evidencia sua dedicação à cidade, que está em crescente expansão e se prepara para receber a Rota Bioceânica.

Texto: Débora Louise.