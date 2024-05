Retorno da Patrulha Rural para Sidrolândia é reivindicada por Renato Câmara ao Governo do Estado

Objetivando garantir mais segurança às famílias que residem nas áreas rurais do município de Sidrolândia, o deputado estadual Renato Câmara (MDB) defendeu, durante sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), que o Governo do Estado restabeleça a Patrulha Rural para proporcionar uma segurança pública mais eficiente e eficaz em benefício da população. A reivindicação foi endereçada ao governador Eduardo Riedel, e ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública Antônio Carlos Videira.

“Trata-se de um pleito encaminhado ao nosso Gabinete Parlamentar pela Câmara Municipal de Sidrolândia, através do Ofício nº 16/2024, do vereador Adavilton Brandão. É importante frisar que Sidrolândia é um município em crescimento, possui cerca de 60 mil habitantes, incluindo 26 assentamentos, 5 aldeias e dois distritos, e como resultado, a demanda por serviços de segurança pública também tem aumentado. Nos últimos 10 anos, Sidrolândia cresceu significativamente, tornando-se o sexto maior município do estado de Mato Grosso do Sul”, justifica Renato Câmara.

“Junto com esse crescimento exponencial, houve um aumento alarmante na criminalidade, incluindo assaltos, roubos, furtos, violência doméstica e feminicídio. Essa situação é ainda mais preocupante na área rural, onde ocorreu a retirada da Patrulha Rural de Sidrolândia e, consequentemente, ficou uma lacuna na segurança, pois foi suspenso o patrulhamento eficaz nessa região. Atualmente, a quantidade de efetivo policial disponível não permite o deslocamento das unidades para a área rural de Sidrolândia, pois, isso deixaria a cidade desprotegida, aumentando os riscos para os moradores tanto na área urbana quanto na rural”, destaca o parlamentar.

Após as justificativas, Renato Câmara reiterou que o retorno do patrulhamento rural se faz necessário e urgente para garantir a segurança e o bem-estar da população de Sidrolândia, especialmente daqueles que vivem nas áreas mais afastadas e vulneráveis. “O restabelecimento dessas patrulhas permitirá uma resposta mais eficaz às ocorrências e a prevenção de crimes no ambiente rural. Portanto, as ações ostensivas de prevenção e repressão à criminalidade rural dependem do retorno da Patrulha Rural”, afirmou Renato ao defender sua Indicação.