Vereador Zé da Farmácia visita a região do Jardim Itamaracá.

Presente e fiscalizando ativamente as demandas de um dos bairros mais populosos da região Bandeira, com cerca de 3 mil moradores o Jardim Itamaracá, o vereador Zé da Farmácia se deparou com uma realidade absurda nas vias do local.

“Está tudo intransitável” – comenta o parlamentar. A rua em questão foi a Salomão Abdala, onde foi constatado uma depreciação da via, não podendo haver o trafego de carros e pedestres que utilizam cadeiras de rodas – “Os moradores que são cadeirantes não podem andar na rua, isso é absurdo, estou aqui para pedir com urgência uma providência ao secretário da SISEP, assim como, nossa prefeita Adriane Lopes” – salienta o vereador.

Além da precariedade nas manutenções inexistentes nas vias da região os moradores do Jardim Itamaracá, em Campo Grande, enfrentam problemas recorrentes de alagamentos e lama em frente de suas casas em dias de chuva recorrentes em nossa capital nesse período do ano – “Não entendo porque não se faz um projeto para prevenção, já que todo ano é a mesma coisa. Vem o período de chuvas e quem sofre é a população dessas áreas mais afastadas” – cita Zé da Farmácia.

Outras áreas do entorno também receberam a visita do vereador, tais como: Campina Verde, Campo Alto, Perpétuo Socorro, chegando na região do Rouxinóis.

As áreas modificam, porém os problemas são os mesmos, a equipe do vereador Zé da Farmácia já havia (há 4 meses), encaminhado pedidos de melhorias na infraestrutura das regiões citadas, e mais uma vez nessa visita foi constatado que nada foi feito da parte de nosso poder executivo.

“Estamos fazendo nosso trabalho com o maior esforço possível, desejando o mesmo que a população do Jardim Itamaracá espera, que a Prefeitura possa resolver a situação, realizando serviços de pavimentação asfáltica na via e drenagem, para acabar com os problemas de alagamentos e lama em dias de chuva” – finaliza o vereador.