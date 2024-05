Zé Teixeira solicita mais segurança na BR-163

A segurança do tráfego numa das rodovias mais importantes de Mato Grosso do Sul foi defendida nesta terça-feira (7) pelo deputado Zé Teixeira (PSDB). O parlamentar solicitou à concessionária CCR MSVia e à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que executem melhorias no trecho entre os municípios de Dourados e Campo Grande.

No pedido encaminhado pela Câmara Municipal, o vereador Laudir Munaretto pediu obras de manutenção da rodovia, com duplicação, alargamento da pista, melhoria nos acostamentos e sinalização adequada nos trechos em obras. A BR-163 é a principal ligação de grandes áreas produtivas das regiões Norte e Centro-Oeste com o Sul e Sudeste do Brasil, inclusive aos portos de Paranaguá e Santos.

“Constantemente, apontamos a importância de rodovias em bom estado de conservação, com a pavimentação de qualidade, sem buracos na pista e, principalmente, quanto à sinalização viária horizontal e vertical, imprescindíveis à orientação dos condutores. Também reivindicamos a manutenção e limpeza dos acostamentos e margens das estradas, para que placas e toda a sinalização fiquem bem visíveis a todos os motoristas”, explicou Zé Teixeira.

Reconhecimento – A Câmara Municipal de Jateí agradeceu oficialmente o deputado Zé Teixeira pelos esforços para garantir o esgotamento sanitário nos conjuntos habitacionais Jardim Alvorada I e II e no conjunto 28 de Outubro, obra que eleva para 100% a cobertura de saneamento no município. Os vereadores Francisco Alves de Araújo e José Fernandes da Silva Cassiano destacaram o compromisso e os esforços de Zé Teixeira para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida da população de Jateí.