5ª DP recebe certificado em reconhecimento por qualidade e eficiência na condução de inquéritos policiais

A 5ª DP de Campo Grande-MS recebeu uma honraria pela qualidade e eficiência em conduzir inquéritos policiais no primeiro trimestre de 2024. O reconhecimento, apresentado na forma de um certificado de excelência, foi concedido pelo Diretor do Departamento de Polícia da Capital, Delegado Wellington de Oliveira, destacando o empenho e dedicação da equipe da delegacia.

Este reconhecimento destaca o comprometimento dos policiais civis na investigação e conclusão dos procedimentos policiais, os quais contribuíram para a segurança e tranquilidade da Região do Anhanduizinho.

A distinção é um testemunho do trabalho árduo e profissionalismo dos membros da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, reafirmando o seu papel essencial na manutenção da justiça e na promoção da paz social.