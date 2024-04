Ações do deputado Beto Pereira beneficiam entidades que atuam na assistência às pessoas com autismo

No Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, estabelecido pelas Nações Unidas em 2007 e celebrado nesta terça-feira (2), o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) demonstra compromisso significativo em apoiar instituições que trabalham em prol dos portadores do transtorno do espectro autista (TEA).

Somente no ano de 2023, Beto Pereira tomou medidas concretas para auxiliar a causa. O parlamentar direcionou emendas para diversas instituições, contribuindo com recursos financeiros essenciais. Destacam-se a destinação de R$ 300 mil para a Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA), de Campo Grande. Essa contribuição financeira, conforme a vice-presidente da AMA, Flávia Caloni Gomes, é a principal fonte de recurso da entidade. “Há 34 anos realizamos um atendimento contínuo em Campo Grande no desenvolvimento dentro espectro do autista. E a maioria das entidades sobrevive com emendas parlamentares. O deputado Beto tem sido um grande parceiro”, diz .

Outra emenda de R$ 100 mil foi destinada para o projeto Capoeira Inclusiva, do professor Josimar Araújo, o Mestre Vermelho, que existe há 12 anos. Este respaldo financeiro do deputado a projetos como a Capoeira Inclusiva ressalta seu engajamento na promoção de atividades que beneficiam diretamente pessoas portadoras do espectro autista. A capoeira, além da vertente esportiva, também contribui para o desenvolvimento social e motor do indivíduo.

O parlamentar direcionou ainda emenda de R$ 1,5 milhão à Associação Juliano Varela. Esse recurso destinado à associação, que assiste não apenas crianças com autismo, mas também aquelas com Síndrome de Down, representa um apoio substancial para ampliar e aprimorar os serviços prestados por essa entidade. O valor significativo evidencia o compromisso do deputado com a inclusão e o bem-estar de grupos vulneráveis na sociedade.

Entusiasta da causa da Lei do Cordão Girassol

Além das contribuições financeiras, o deputado Beto Pereira também teve atuação legislativa relevante ao votar a favor do Projeto de Lei que resultou na Lei 14.624. Esta legislação formaliza o uso da fita ou cordão com desenhos de girassóis em todo o território nacional como meio de identificação de pessoas com doenças ocultas, proporcionando maior visibilidade e apoio a indivíduos que enfrentam desafios de saúde menos visíveis, como é muitas vezes o caso de autistas.

Durante evento realizado no Bioparque Pantanal sobre a conscientização do uso do Cordão Girassol em Mato Grosso do Sul, Beto Pereira falou sobre o Mato Grosso do Sul ser o primeiro estado a implementar a Lei do Cordão Girassol. “Fico contente em ver o MS cumprido uma Lei votada na Câmara. Quero dizer da importância de um governo ter coerência entre o que fala e o que faz, e o governo Riedel, por levar MS a ser o primeiro um estado inclusivo do país, promove ações efetivas e deixa um grande legado que é também oferecer capacitação necessária ao servidor público”, afirmou

Mato Grosso do Sul saiu na frente ao instituir o uso do Cordão Girassol pela Lei Estadual 5.969, de 2022, mesmo antes da homologação de uma Lei Federal. O Estado se destaca ainda por ser o primeiro do país a cumprir a legislação.

O parlamentar também falou da luta do dia a dia das famílias em garantir cidadania a um filho com TEA ou outra doença oculta. “Eu sei a luta das mães e dos pais tem no dia dia, a luta para conseguir diagnóstico, a luta de ter um professor para o ensino fundamental dentro da sala de aula, e da luta do poder Executivo Municipal para cumprimento de leis. Só o amor supera qualquer barreira”. Com as suas ações e posicionamentos, o deputado Beto Pereira demonstra um comprometimento efetivo com a promoção da conscientização e da inclusão de pessoas com autismo, contribuindo significativamente para o fortalecimento e o desenvolvimento de iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida desses indivíduos e de suas famílias.