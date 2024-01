ACP realiza “Aulão” para professores filiados inscritos no concurso da REME

O Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública – ACP, realiza na próxima semana, mais uma grande etapa de estudos para seus filiados(as) inscritos no concurso público da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. As aulas serão realizadas dos dias 22 a 26 de janeiro, das 14h30 às 21h, no Espaço de Formação e Clube de Campo da ACP, localizado no bairro Santa Emília.

Para o presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni, o Concurso Público é mais uma conquista da força da categoria do magistério, por ser atuante e fortalecida pelos seus filiados. “Realizar este “Aulão” é dar todo suporte ao nosso professor filiado que busca pela efetivação em sua carreira, quanto mais professores concursados, mais valorizada será a nossa educação pública”, declara o professor Gilvano.

Estão disponíveis o total de 400 vagas para o “Aulão”, oportunizando professores temporários, a uma melhor preparação para a prova do concurso, que será realizada no dia quatro de fevereiro.

Organizado e realizado pela Secretaria Educacional da ACP, tanto o Cursinho Preparatório, como também o Aulão, são os meios instrumentalizados para proporcionar conhecimento aos filiados. “Temos como meta colaborar com os educadores na melhoria das condições de seu fazer pedagógico, em todos os níveis”, explica a Secretária Educacional da ACP, professora Madalena Pereira da Silva.

Assim como preparar todo o espaço físico para as aulas, a ACP, também disponibiliza professores com ampla experiência em conteúdo para preparação para provas de concurso. As disciplinas lecionadas serão: Língua Portuguesa, Legislação Vigente, Raciocínio Lógico, Redação e Conhecimento Pedagógico.

Durante o segundo semestre de 2023, a ACP, também realizou o Cursinho Preparatório para o Concurso da REME, contando com a participação de 550 alunos. A partir dessas ações a ACP reitera a força e a união de toda a categoria para que juntos possamos avançar nas conquistas e na valorização da educação pública.

Serviço:

“Aulão da ACP 2024”

Data: 22 a 26 de janeiro.

Horário: 14h30 às 21h.

Local: Espaço de Formação e Clube de Campo da ACP.

Endereço: Rua Cap. Airton P Rebouças, 4151 – Santa Emília.

Contato: (67) 9961-0647