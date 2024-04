Aneel aprova redução nas contas de Energia em MS

Energisa reduz a conta para mais de 1,1 milhão de unidades consumidoras em 74 municípios de MS. A Diretoria da ANEEL aprovou hoje (2) a redução média de 1,61% na tarifa de energia elétrica da Energisa MS.

O reajuste tarifário anual entra em vigor na próxima terça-feira (8). Para alta tensão, a redução será de -3,65%. Para baixa tensão que engloba classes residencial, comercial e rural, reajuste será para baixo de -0,84%. Enquanto os consumidores residenciais (B1) perceberão uma redução de -0,65%.

Em todo o Brasil, o cálculo do reajuste das tarifas de energia elétrica segue regras estabelecidas em contratos de concessão que valem para todas as concessionárias de acordo com a Aneel.

PARCELAMENTOS

Vale ressaltar e lembrar a população que a Energisa seguirá oferecendo parcelamento em até 24 vezes, que pode ser realizado pelos canais de atendimento digitais da concessionária, pelo aplicativo Energisa ON, pelo Whatsapp ou pelo site.