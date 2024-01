APARECIDA DO TABOADO: Governo Municipal inicia 2024 eliminando filas com mutirão de catarata.

O Governo Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, através do programa estadual ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Filas’, esteve realizando na Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado – FESAT, mais um mutirão de cirurgias de catarata e pterígio.

Nos dias 18 e 19 de janeiro foram realizadas pré-consultas e procedimentos cirúrgicos de catarata e pterígio para cerca de 60 pacientes do município.

Sendo uma doença comum na terceira idade, a catarata ocorre por causa do envelhecimento natural do olho, podendo acontecer também por algum trauma em pessoas mais jovens. Os sintomas são uma visão cada vez mais borrada e com pouca nitidez. Conforme a catarata se estabelece, o cristalino vai ficando opaco e a acuidade visual do paciente diminui. Nos casos mais graves, o paciente fica cego.

“Através do programa estadual, que tem como objetivo reduzir as filas de espera de cirurgias eletivas, nossa cidade zera neste mês as cirurgias de cataratas e pterígio”, comentou a secretária de Saúde, Daiane Pupin.

Aparecida do Taboado é uma das cidades que mais opera – através do programa implantado pelo Governo do Estado – entre todos os municípios que estão pactuados neste projeto. “Com esse incentivo do Governo Estadual, estamos dando um salto na nossa Saúde e conseguiremos atender a todos, acabando com fila reprimida como existia quando assumimos a gestão”, disse o prefeito José Natan, que chamou a atenção para os 10 faltosos, que além de não comparecer para o atendimento, tiraram as vagas de outros pacientes.

Ainda em relação à saúde oftalmológica, no sábado dia 20, a secretaria de Saúde teve, em mais uma ação de rotina, as consultas oftalmológicas agendadas para a população todos os meses.