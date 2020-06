Sexta-feira, 26 de junho de 2020.

AS ‘10’ MAIS

Primeira:

Nuvem de gafanhoto vinda da Argentina estacionou no Paraguai e começou devorar de pastagens a plantações de maconha. Se levantarem vôo vão virar “pacaus” para os viciados brasileiros.

Segunda:

Vereador de S. Paulo, não entendendo bem o que ‘é’ a internet, durante uma sessão camarária em S. Paulo, se abaixou, pegou uma calcinha vermelha e deu uma “cafungada” no acessório feminino chegando a “virar” os olhinhos.

Terceira:

Marido que matou e esquartejou a esposa foi levado ontem para o CT – Centro de Triagem mesmo negando ter cometido o crime. Evidências demonstram que a mulher foi morta e esquartejada. O corpo ainda não foi encontrado.

Quarta:

11% dos brasileiros investem mal suas economias caindo como “patinhos” nas histórias dos malandros que prometem altíssimos lucros que nunca acabam acontecendo. Como dizia meu saudoso amigo Tolentino lá de Rochedo: Dinheiro de trouxa é matula de malandro.

Quinta:

Rios Miranda e Aquidauana sob estreita vigilância da PMA e do Imasul. A pesca predatória estava dizimando cardumes. Mais de 30 pessoas já foram presas. Dois pescadores de Guia Lopes fugiram apavorados quando viram os policiais deixando para trás petrechos ilegais de pesca.

Sexta:

No Recife-PE, um travesti conhecido como “Lady Gaga” foi morto a facadas por um marido enfurecido de 22 anos, cuja mulher estava sendo induzida pelo “traveco” a abandoná-lo.

Sétima:

Prefeitura determina novo ‘toque de recolher’ em Campo Grande: das 10 às 5 da manhã até 17 de julho. Quem desobedecer vai pro ‘xilindró’. Maus comerciantes fomentaram os acontecimentos. Falou-se até em “esqueminha” para fugir à fiscalização da polícia.

Oitava:

Ninguém está se entendendo na Câmara Federal e a votação para o adiamento das eleições acabou ficando para a semana que vem. Dizem que a divergência está por conta do Fundo Partidário.

Nona:

Vêm por ai mais três parcelas do auxílio emergencial. As liberações serão de 500, 400 e 300 para comprar comida. Quem não precisar e não quiser saber de rolo que não se habilite. É crime pegar sem merecer. Pode dar cadeia.

Décima:

Live de ontem a noite a senadora Simone Tebet fez uma crítica ácida contra o ensino no Brasil. Disse ela “Como a escola pode dar certo se ela é do século 19, professores do século XX e alunos do século XXI?”…

Chicotada do dia!

Lembram daquele fabricante de “papéis inservíveis” que deveria figurar no ‘Guiness Book’ por ter escrito 40 mil páginas de nada?… Ele tomou novo “pau” nas suas escritas que proibiam o povo de acesso à informação oficial do Governo do Estado. A nova queda aconteceu ontem no TJMS. O dinheiro bloqueado foi liberado e os desembargadores reconheceram o direito do povo à informação oficial. Para essas ações que só atrapalham e em nada ajuda à população e por merecimento do escritor de “nada” vai aqui a nossa “dupla” tripla chicotada.

Aniversariantes!

Carol Dolzan; Maria Dilma Tavares; Nossa querida vice-prefeita Adriane Nogueira Lopes; Ana Ruas; Lara Selem; Marcelo Naglis Barbosa; Antonia Lira Lopes; Patrícia Coelho Martins; Carlos Cabral; Juliana Rodrigues; Marco Viana Alessandro; Professor Benê Cantelli: de Dourados; Jornalista Marco Asa e Regina Afonso.

MEUS AMIGOS:

Aderonilza de Castro da Silva, do Nova Lima; Valdemir Guarinão da “Du Porco”; Badu: do Incra-MS; Zé da Viola esposa e filhos; Ninho empresário da dupla Jads & Jadson; Claudinei Luiz Hernandes: de Pres. Prudente; João Batista: do Octávio Pécora; Fabrício; Irany Caovilla: empresária; Aurélio: da Cirumed; Des. Carlos Sthefanini e Deputado Zé Teixeira.

