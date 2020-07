Segunda-feira, 06 de julho de 2020.

AS ‘10’ MAIS

Primeira:

Megasena de sábado segue acumulada. Dezenas sorteadas: 5 – 15 – 18 – 27 – 49 e 57. Quarta-feira o prêmio será de R$ 33 milhões.

Segunda:

Ligação Taunay/Br-262: Muitos candidatos a governador prometeram, mas somente agora na administração de Reinaldo Azambuja prometeu e fez.

Terceira:

Chiquinho Telles pediu e o deputado Fábio Trad não esqueceu: colocou no texto que adiou as eleições, que candidatos radialistas e apresentadores de TV continuarão no ar por mais 40 dias.

Quarta:

Novo teste para saber se você contraiu coronavírus: às 19 hs abra a garrafa de uísque Jhonny Walker e cheire. Se sentiu o cheiro, descarte um dos sintomas. Depois despeje num copo e tome. Se sentir o sabor definitivamente você não tem nada.

Quinta:

Demissão do Badu da superintendência do Incra-MS tem um ingrediente a mais: intrigas e fofocas da “tchurminha” da Tereza. Nunca tivemos um INCRA tão bem tocado, mas…

Sexta:

A ministra Tereza Cristina se enfiou num perigoso balaio de bajuladores. Dizem que um deles, acostumado a fazer rolo de terras no passado, está “doidinho” pra pegar o Incra…

Sétima:

Prefeita Délia Razuk, de Dourados, lamentou a morte do secretário de Agricultura Familiar, Alceu Junior Bittencourt, na tarde de sábado. Ele morreu com uma facada no pescoço. O assassino foi preso pela GCM numa barreira sanitária.

Oitava:

Mais queimado que palito de fósforo usado, o ex-prefeito Nelson Cintra, de Porto Murtinho, anda dizendo que quer ser candidato a prefeito. Dizem que se ele conseguir passar por um corredor polonês de denúncias, talvez consiga.

Nona:

Sem esperar o alongamento do prazo para desincompatibilização, Adriana Moureira pediu demissão do cargo na ALMS e vai ser candidata à prefeita em Ribas do Rio Pardo.

Décima:

O tarado do carro prata caiu no radar da polícia ao tentar fazer a mesma “gracinha” contra uma jovem no Jd. Itamaracá. O carro é um Ford Fiesta Prata. A Delegacia da Mulher já está na captura do engraçadinho.

CHICOTADA DO DIA!

Em Miranda funcionários da Secretaria de Obras estavam ganhando mais que o prefeito fazendo estradas para a Prefeitura e cobrando pelos serviços. Foram flagrados comemorando o sucesso das “empreitadas” e o prefeito abriu sindicância. A “rua” é o destino dos espertinhos. Levam a nossa “tripla” chicotada do dia.

ANIVERSARIANTES!

Deair Rodrigues; Ministra Tereza Cristina; Jorge Santana: primo do Luan Santana; Fabiana de Mello; Natália Barros; Kelly Cristina Costa; Alessandra Messias; Tereza Cristina Dias; Dr. Milton Nakao; Alessandra Ramos e Paulo Sérgio Domingos.

MEUS AMIGOS:

Dr. Moacir de Freitas e esposa Katleen que comemoraram 52 anos de feliz casamento. Parabéns!.; Nilson Benites e sua esposa D. Sônia da ARATER: Consultoria e Projetos; Pessoal do ‘Depósito Rodrigues’ em Indubrasil: Manoel, Sílvia Helena, Alemão e filhinho Bruno; Pessoal do ROTA PANTANEIRA em Indubrasil: Carlos Cazula Beato, Luiz Dias e sua esposa esposa Cleuza Dias; Jornalista Roberto Costa e Rui Decinine.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui