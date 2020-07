Terça-feira, 7 de Julho de 2020.

AS ‘10’ MAIS

Primeira:

Começou ontem a terceira fase da vacina chinesa que está sendo desenvolvida no Brasil. Uma parceria do laboratório Sinovac com o Instituto Butantã. A vacina começa ser aplicada em 9 mil pessoas a partir do dia 20.

Segunda:

A Ivermectina sumiu da praça. Nas farmácias não existe nem pra remédio. Tem pessoas encomendando e já deixando pago o produto. Esse é o Brasil que ninguém quer.

Terceira:

Assustados com a violência, uma família moradora no Tiradentes, onde uma jovem foi raptada e brutalmente assassinada, botou a boca no mundo que uma senhora de 42 havia sumido desde sábado. Ela reapareceu ontem. Estava “na farra”.

Quarta:

O Presidente do TCE-MT, Valdir Teis, quando percebeu que a Polícia Federal bateu na sua porta, procurou uma lixeira e tentou descartar cheques que havia recebido de propina, mas o golpe foi descoberto e ele preso em flagrante.

Quinta:

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral disse na sua “delação premiada” que comprou o silêncio da Rede Globo quando era governador pagando R$ 80 milhões de reais. O dinheiro – segundo ele – foi dado à Fundação Roberto Marinho.

Sexta:

Comissão de médicos entregou ontem ao secretário de Saúde da SESAU um protocolo que garante tratamento precoce aos contaminados de covid-19 antes que eles caiam no ambiente hospitalar. Isso foi tri-nitro-glicerina pura.

Sétima:

Contrario a todos os avanços conseguidos com hidroxicloroquina e invermectina, o secretário Geraldo Resende da Secretaria de Saúde estadual disse ser totalmente contra esses protocolos. Só não soube explicar “por que”.

Oitava:

A Petrobras vai colocar no mercado uma gasolina que vai render de 3 a 4% mais por litro. A nova gasolina – comum ou premium – vai ter mais octanagem. Conseqüentemente custará mais caro para os consumidores. É uma conta do tipo: troque 6 por meia-dúzia.

Nona:

Em Sidrolândia a prefeitura arrendou 3 máquinas fotocopiadoras por R$ 80 mil mensais, quando o arrendamento delas no mercado não passa de R$ 600 reais cada. Tem ladroagem no pedaço e isso é caso pra Gaeco. Voltaremos ao assunto.

Décima:

Dizem que o Vereador Papi entrou “de cabeça” no chamado “gabinete do ódio” e está adesivando carros com o “Fora Trad”. Tornou-se um “evangélico radical xiita” se é que isso existe.

CHICOTADA DO DIA!

Seguindo o velho adágio que “não existe almoço de graça”, a Energisa e todas as demais concessionárias de energia vão receber um aporte de R$ 70 bilhões. Se você adivinhar quem vai pagar tudo isso merece como prêmio “duas mariolas e um cigarro Iolanda”. Para essas fórmulas brasileiras que sempre acabam enfiando a mão no bolso do povo a nossa “bi-tripla” chicotada.

Aniversariantes!

D. Maria Aparecida Pedrossian: Única Primeira-Dama dos dois estados. Parabéns!; Ex-deputado estadual Prof. Laerte Tetila; Juliana Turatti; Roberto Wolf; Bruno Buytendorp; Juliana Freitas e Alessandro Nogueira.

Meus amigos:

Ninho: empresário da dupla Jads & Jadson; Alexandra da Loja dos Bolos, no Tiradentes; Dr. Gervásio Alves de Oliveira: vice-presidente da OAB/MS; Luiz Davi Figueiró: Advogado; Motoristas de Ribas do Rio Pardo; Dr. Roberto Vilalba: advogado; Helen Gasparoto e Júlio Cesar: do Restaurante Maó.

