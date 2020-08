Segunda-feira, 3 de agosto de 2020.

AS ‘10’ MAIS

Primeira:

A Petrobrás colocou nas ruas a sua mais nova roubalheira contra os consumidores: Uma super gasolina que a cada 60 litros rende “mais três”…

Segunda:

Aquidauana amanheceu fechada por lockdown decretado pelo prefeito Odilon Ribeiro. É mais uma barbaridade contra o povo e o comércio e que não resolve o problema de contágio do covid-19.

Terceira:

Portugueses inventaram uma máscara contra covid-19 capaz de inativar o vírus. A confirmação foi dada pelo virologista Pedro Simas. O novo invento já comprovou a sua eficácia contra H1N1, bactérias e coronavírus.

Quarta:

A ENEVA Inaugurou a extração de gás natural do Campo de Azulão, no Amazonas. Investimento de 1,8 bilhão e mais de mil empregos diretos. O Amazonas possui 50% das reservas brasileiras de gás em terra. O Brasil deixará em de comprar gás da Bolívia e da Venezuela em 2021.

Quinta:

O Pregão de contratação de uma empresa para vigilância eletrônica que substituiria os Guardas Patrimoniais foi cancelado. A idéia (considerada absurda) tinha nascido do cérebro da Secretária de Educação do Estado.

Sexta:

Em Ivinhema um bimotor Baron com 700 quilos de cocaína caiu sob as balas dos “Tucanos” da FAB. Piloto e co-piloto presos pela PM e DOF.

Sétima:

Operação Saturação da GECAM prendeu um casal no Jd. Canguru e fechou uma ‘boca de pó’ que funcionava na R. Jabuti. Diego (36) e Carolina (24) eram “sócios” no bagulho e já estão solidariamente atrás das grades.

Oitava:

Procissão de Santo Afonso “Protetor dos Advogados” rendeu rumores em cidade da fronteira. Por lá andam dizendo que “Quando o Santo viu os que carregariam o andor, por pouco não se jogou de lá de cima, contrariado”.

Nona:

Dr. Djalma Marques está traduzindo um documento de centenas de médicos espanhóis que afirmam que a pandemia do covid-19 não passa de falsa pandemia criada com fins políticos.

Décima:

O puxassaquismo do capitão em sair do PSL para seguir seu “guru” Bolsonaro poderá lhe custar o cargo. Não faz diferença nenhuma sua permanência ou não na política.

Chicotadas do dia!

A Luiza “catraquinha” voltou dar seus estranhos palpites, mostrando que permanece fora da casinha. Cravou a faca nas costas do prefeito pelas blitzes que estão nas ruas, sem saber que quem faz blitz é a Polícia Militar. É no que deu a sua convivência com o Bernal. Como dizia a Tia Laura: quem vive com morcegos acaba dormindo de cabeça para baixo. Vai pra ela a nossa “tripla” chicotada do dia!.

