As Dez Mais

Quinta, 4 de abril de 2024.

Programa ouvido por gente que sabe que: “O humilde sabe que errou e pede desculpas. O hipócrita comete erros, tenta escondê-los, não admite e culpa os outros”.

Hoje é o Dia do aniversário da minha Marília.

AS ‘10’ MAIS!

Programa Boca do Povo na FM-101.9 entrevistou hoje o secretário estadual de Educação Prof. Hélio Daher. Outros entrevistados: Valdir Junior, prefeito de Nioaque e Fábio Florença de Miranda. As entrevistas estão na página do Youtube da viamorena.com.

CNJ de “olho” na amizade de promotor com réu denunciado por fraudar licitação e beneficiar amigos. O desvio é de mais de meio milhão de reais na época.

Vereador Tiago Vargas que partiu ‘pra cima’ do deputado federal Marcos Polon, ficou bravo por ter sido barrado para entrar no PL. O partido recusa em suas fileiras políticos fichas-sujas e não tem amizade, favorzinhos, jeitinhos e outros jeitos.

Depois da prisão o vereador Claudinho Serra ontem na Operação Tromper do GAECO e o deputado federal Beto Pereira menosprezar a operação afirmando que “tudo não passa de mera investigação”, descobriu-se que o tio de Claudinho, Marcelo Portocarrero foi assessor jurídico de Wezer Lucarelli na Câmara de Aquidauana sendo ele e Wezer denunciados no Tribunal de Contas por desvio de dinheiro público.

Voltaremos.

A ex-deputada Graziele Machado e pré-candidata a vereadora de Campo Grande se filiou ao PSDB. É tida como uma das fortes candidatas desta eleição. Grazi estava filiada no União Brasil e saiu por reconhecer que o partido ‘é’ muito frágil, apesar de Rose Modesto aparecer bem nas pesquisas.

O PSDB tinha em Campo Grande 7 vereadores. Com a prisão de Claudinho Serra o suplente dele Dr. Lívio cutuca e futuca para assumir a vaga que nem ainda se abriu. Lívio atualmente está sem partido.

Entidades com mais de 60 mil processos judiciais, autorizadas pelo INSS, descontaram mais de 30 milhões da folha de pagamento dos aposentados. Mais uma veza população é lesada por institutos e o governo faz vistas grossas!

O deputado Lucas de Lima do PDT renunciou ao PDT e nem mais será candidato à prefeitura de Campo Grande. Se diz magoado com a entrada do ex-prefeito Marquinhos Trad no partido. Com a saída de Lucas, Marquinhos poderá presidir o diretório municipal do PDT.

Ronnie Lessa vai ficar mais um ano preso na Penitenciária Federal de Campo Grande. Ele fez uma ‘delação premiada’ que botou na cadeia um delegado, um deputado federal e um conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro.

Voltou ao cargo o desembargador Divoncir Maran, afastado e investigado pela concessão de ‘prisão domiciliar’ ao traficante Gerson Palermo – o Bolinha – que abriu o pé no mundo. A concessão foi feita a mando do desembargador. Divoncir será aposentado na semana que vem.

Chicotadas!

A questão é encontrar a Porsche Cayenne que atropelou e matou o motoentregador Hudson, pai de 9 filhos que sustentava a família no lombo de uma moto. A Polícia Civil é acusada de levar o assunto na maciota sem grande interesse de solucionar o caso até que a imprensa chegou no assunto e revirou o caso obrigando à uma solução. Aparentando uma espécie de protecionismo ao dono do veículo o assunto agora virou ‘caso de polícia’ e merece de nós e da sociedade campo-grandense as nossas duplas e triplas chicotadas.

Aniversariantes:

Jornalista César Ferreira, do site “O Grito”; Jornalista Marinalva Pereira; Guto: jardineiro do Nova Lima; Derci Franco; Mariane Muniz; Kaká de Brito; João Ricardo Correa de Souza; Alexandra de Oliveira; Mário Oliveira; A bonitona Mariana Rocha; Alvina Castilho e Zilda Barbosa de Souza.

Nossos bons e queridos amigos:

Abner Jaques: diretor-tesoureiro da ESA/MS; Paulo Oliveira: Diretor de Operações do Consórcio Guaicurus; Danúbia, do Consórcio Guaicurus.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.