Câmera flagra grave acidente na Nhanhá e jovem acidentada tem bolsa roubada

Câmeras de segurança flagraram o exato momento em que duas motocicletas colidem em um grave acidente, na noite da última quarta-feira (3), no cruzamento da rua Eduardo Peres com a rua do Aquário, no Jardim Nhanhá.

O vídeo ainda mostra que a jovem acidentada teve sua bolsa roubada. Pessoas que estavam próximo ao local correram para prestar os primeiros socorros e uma mulher coloca a bolsa da vítima na calçada.

Momentos depois, aparece uma segunda bolsa ‘rondando’ o local e em determinado momento, pega a bolsa e vai embora enquanto demais populares prestam socorro e acionam as autoridades e os resgates.

Conforme informações do boletim de ocorrência, uma jovem, de 21 anos, identificada como Geovana, que pilotava uma Honda Biz perdeu um dos dentes e sofreu uma fratura, mas o membro lesionado não foi informado, enquanto o rapaz, de 21 anos, identificado como João Luccas, que estava numa Honda CBR, quebrou a perna esquerda e teve várias escoriações.

Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados para a Santa Casa.

Em decorrência da gravidade do sinistro de trânsito, foi necessário o comparecimento da Polícia Civil e da Polícia Científica no local. O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.