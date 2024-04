Caminhoneiro é preso com contrabando de cigarros na BR-163

O DOF apreendeu ontem (18) uma carreta Iveco Stralis, acoplada a dois semirreboques, carregadas com cigarros contrabandeados do Paraguai na BR-163 em Mundo Novo. Os militares abordaram o motorista da carreta que apresentou uma nota fiscal falsa, informando que estaria carregado com soja.

Ao ser solicitado que retirasse a lona dos semirreboques, ele confessou carregava contrabando de tabacos. Segundo o autor, ele havia pego a carreta em Japorã e levaria até o Estado de Santa Catarina.

Ao todo, foram apreendidos 46.500 pacotes avaliados em, aproximadamente, R$ 2,9 milhões. A carreta, com os materiais contrabandeados, foi encaminhada à Receita Federal de Mundo Novo e o condutor, entregue na Delegacia da Polícia Federal em Naviraí. E ele foi preso em flagrante.