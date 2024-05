Campanha no programa Boca do Povo atinge meta para cirurgia da Julinha

Solidariedade Vence: Rádio Difusora e milhares de ouvintes, se uniram para alcançar meta de R$ 70.000,00 para cirurgia de Julinha que será realizada em São Paulo

O jornalista B. de Paula Filho e toda sua equipe, lançaram no dia 03 de maio uma campanha no programa Boca do Povo da rádio Difusora Pantanal FM 101.9 para arrecadar R$ 70.000,00 para que a pequena Júlia Pinheiro possa ir até São Paulo e fazer uma cirurgia de correção da escoliose, que tem como finalidade realinhar as vértebras a partir de um procedimento chamado artrodese. Nela, os ossos são alinhados e fundidos para se tornarem um bloco único. Isso possibilita que a curvatura se torne ereta e ajustada.

“Foi com imensa alegria e gratidão no coração que estamos aqui para compartilhar uma notícia maravilhosa: alcançamos nossa meta na campanha em prol da Julinha. Foram três intensas semanas de dedicação e empenho, mas finalmente conseguimos vender os 70 mil reais em rifas, o que nos permitirá realizar o sorteio de uma moto Biz 0 km no próximo dia 14 de junho no meu programa”, comentou o jornalista e idealizador da campanha.

Segundo o jornalista, “essa conquista é fruto de uma verdadeira união de esforços, e todos estão profundamente agradecidos a Deus por nos guiar em cada passo dessa jornada e por nos abençoar com pessoas tão generosas e solidárias ao nosso redor, desde os ouvintes da rádio, os leitores da revista Boca do Povo, aos amigos, parceiros e patrocinadores. Aos empresários e que nos deram forças e a toda família da Julinha.

Professora em Campo Grande, Géssica Pinheiro é mãe de Julinha e de mais dois filhos. Ela é casada com Welquer que também é professor.

“Queremos expressar nossa gratidão a todos que se envolveram nessa campanha, seja comprando rifas, divulgando entre amigos e familiares, ou oferecendo seu apoio de alguma forma. Cada gesto de solidariedade fez toda a diferença e nos impulsionou rumo ao nosso objetivo”, comentou Gessica emocionada no término do programa.

META ALCANÇADA

Mesmo com a meta alcançada, as vendas continuam até dia 13 de junho, um dia antes do sorteio do prêmio, que será realizada no programa Boca do Povo. O total de rifas é de 2.500, porém, o sorteio será somente entre os que foram vendidos.

Segundo Welker, este valor será para pagar os honorários dos médicos, anestesistas e auxiliares, uma vez, que o custo total será em torno de 350 mil reais. “Estamos felizes em anunciar que minha filha Julinha poderá finalmente realizar sua cirurgia em São Paulo no 06 próximo. O procedimento já está agendado e estamos confiantes de que tudo correrá bem”, disse.

“Mais uma vez, nosso sincero agradecimento a todos que tornaram isso possível. Juntos, somos capazes de fazer a diferença na vida da Julinha. Quero agradecer o B. de Paula e toda a sua equipe por nos ajudar nessa luta pela saúde da nossa filha. Que Deus abençoe a Julinha em sua cirurgia e que ela tenha uma recuperação rápida e tranquila. Obrigado a todos por fazerem parte desta linda história de amor e solidariedade” finalizou Gessica.

A FORÇA DO RÁDIO

Foi realmente uma jornada desafiadora tornar esta campanha uma realidade. O valor que precisávamos alcançar era significativo, e enfrentamos obstáculos ao longo do caminho. No entanto, Boca do Povo e Rádio Difusora foram um verdadeiro divisor de águas. Com dedicação e o envolvimento dos milhares de ouvintes e leitores que se solidarizaram com a causa, hoje podemos celebrar a conquista de nosso objetivo.

B. de Paula sempre foi solidário aos que mais precisam, e hoje o programa ainda tem uma fila de mais de trezentas pessoas, onde existem diferentes pedidos, desde o mais comum até outros, igual ao da Julinha. São necessidades que juntos, podemos mudar. É impossível expressar adequadamente nossa gratidão a todos os envolvidos.

O programa Boca do Povo não apenas nos deu voz, mas também amplificou nossa mensagem, mobilizando uma comunidade inteira para ajudar a Julinha. Seu comprometimento e empenho foram fundamentais para o sucesso desta campanha.

“Hoje, com a entrega do cheque de 70 mil reais aos pais de Julia Pinheiro, testemunhamos o poder da união e da solidariedade. Cada doação, cada palavra de incentivo e cada gesto de apoio fizeram a diferença. Juntos, mostramos que, quando nos unimos por uma causa nobre, somos capazes de superar qualquer desafio”, finalizou o empresário e jornalista B. de Paula Filho.

Que a história da Julinha inspire outros a fazerem a diferença na vida daqueles que precisam.

Agradecemos do fundo do coração a todos os ouvintes, aos organizadores do programa Boca do Povo e a cada pessoa que contribuiu de alguma forma para que este dia fosse possível. Que esta vitória seja apenas o começo de uma jornada de esperança e transformação para Julinha e sua família.