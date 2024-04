Com apoio do vereador Otávio Trad, 5ª edição da Feira do Ano acontece neste sábado

Neste sábado (13), na praça do bairro Ana Maria do Couto, acontece a 5ª edição da Feira do Ana. Com apoio do vereador Otávio Trad, a feira conta com mais de 30 expositores, praça de alimentação, show de prêmios, atrações musicais, brechós, artesanato, adoção de animais e espaço kids.

“A feira já é tradicional no bairro e isso é bom para a comunidade, para o comércio e principalmente para as famílias, que desfrutam de todas as atrações sem precisar sair do bairro”, ressalta o vereador.

Para quem quiser conhecer a Feira do Ana, o evento acontece na praça do bairro, das 18 às 22h30min.