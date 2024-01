Consumo de cosméticos Halal segue em alta

Os cosméticos Halal emergem como um setor dinâmico no mercado global de beleza, impulsionado pela crescente demanda por cosméticos Halal.

De acordo com o Relatório sobre o Estado da Economia Islâmica Global 2023/2024, a indústria de cosméticos Halal obteve um crescimento significativo em comparação com os últimos números coletados em 2021 (quando o consumo foi de US$ 74 bilhões): os muçulmanos gastaram US$ 84 bilhões em cosméticos em 2022, 14,3% a mais do que no ano anterior.

Índia e Indonésia permanecem no topo dos maiores consumidores de cosméticos seguidos pela Turquia. Estima-se que, até 2027, este valor chegue a US$ 127 bilhões.