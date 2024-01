Cristiano Ronaldo treina ao som de hit de Luan Santana e Ana Castela

Cristiano Ronaldo mostrou seu treino ao som da música “DEJA VU”, canção de Luan Santana em parceria com Ana Castela, nesta segunda-feira (8). Jogador ainda postou uma foto romântica ao lado da esposa, Georgina Rodríguez, curtindo praia.

A família toda de CR7 já se declarou fã de Luan Santana. Tanto que o cantor participou de uma festa privada organizada pelo jogador do time árabe Al Nassr na virada deste ano. A comemoração na Ilha da Madeira, terra natal do português, foi para a mãe de CR7, Dolores Aveiro, que completou 69 anos.

Segundo o G1, Luan Santana e Cristiano Ronaldo ainda não se conheciam pessoalmente, mas já se falavam desde 2021. Durante participação no “Flow Podcast”, o sertanejo contou que, graças à ajuda de um então companheiro de time de Cristiano Ronaldo, o brasileiro Douglas Costa, eles passaram a ter contato. Na época, os dois jogavam na Juventus, da Itália.

“A gente foi num jogo da Juventus x Atlético de Madrid a convite do Douglas Costa. Ele conseguiu esse jogo para a gente ver. Ficamos em um hotel em Turim (Itália), mas não tínhamos pretensão de encontrar o Cristiano”, contou.

Sonhado encontro

Com Luan Santana, viajaram alguns amigos, que estavam na expectativa de conhecer o português. Mas, para o cantor, isso era uma coisa que dificilmente aconteceria. “Vamos chegar com calma, como quem não quer nada. Não vamos falar nada com o Douglas ainda”.

Quando chegaram ao estádio, Douglas Costa ficou com Luan e os amigos em um camarote. O cantor, então, começou a sondar o brasileiro se rolaria um encontro com Cristiano. Dito e feito. No final da partida, eles foram para a área onde os jogadores vão para os seus carros e lá teve o primeiro contato com o ídolo, mas que não saiu como havia sonhado.

“O Douglas falou: ‘Cristiano, tira uma foto com os meninos aqui?’ Aí ele: ‘Lógico’. Eu falei: ‘Ele deve me conhecer. Já postou stories ouvindo música minha’. Me preparei, ele olhou para mim, desviou o olho, tirou a foto e foi embora. Ele não me conheceu, não lembrou de mim”, disse, frustrado.

Mas o que parecia o fim do sonho mudou no dia seguinte, enquanto estava comendo em um restaurante. Os amigos de Luan viram que a mãe e a irmã de CR7 estavam no local. Após um tempo, as duas se levantaram e foram falar com o brasileiro, dizendo que eram muito suas fãs.

No outro dia, o jogador mandou uma mensagem para Luan e, desde então, trocam mensagens. O cantor disse que chegou a mandar música para ele, mas nunca o tinha encontrado até o momento que a entrevista foi gravada. Quase três anos depois, o sonho foi realizado na virada de 2023 para 2024.