Curso de Informática capacita internas do Semiaberto de Dourados

Reeducandas do Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto de Dourados concluíram esta semana o curso “Fundamentos da Informática”, iniciativa que visa capacitar e oferecer novas oportunidades de aprendizado e inserção no mercado de trabalho.

A capacitação, que faz parte das ações do Projeto de Ações de Atenção ao Egresso, teve como principal objetivo proporcionar noções básicas para a utilização das ferramentas do pacote Office, tanto para sistemas Windows quanto Linux. Os instrutores responsáveis pela capacitação foram Diego Aparecido de Paula Farias e Jackson Alves da Costa, ambos do SENAI.

Realizado no Patronato de Dourados, a qualificação ocorreu entre os dias 25 de março e 11 de abril de 2024, durante o período matutino, totalizando 48 horas de carga horária. “A equipe do Patronato Penitenciário foi essencial para o sucesso do projeto, dedicando esforços e recursos para mais essa conquista. Comprometimento que demonstra o papel crucial que a educação e a capacitação têm na reintegração das pessoas à sociedade e na construção de um futuro mais promissor”, agradeceu a diretora do presídio semiaberto feminino, Laiza Fernanda Martini da Silva.

Na opinião da diretora, essa iniciativa não apenas oferece novas habilidades técnicas, mas também promove a autoestima e o senso de realização entre as internas, preparando-as para uma reinserção produtiva na sociedade após o cumprimento de suas penas. “Através do aprendizado da informática, essas mulheres têm a oportunidade de ampliar suas perspectivas e buscar novas oportunidades no mercado de trabalho”, destacou.