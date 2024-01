De sol a tempestades, tempo instável é previsão para este domingo em MS

O primeiro final de semana do ano encerra-se com previsão de sol, variação de nebulosidade e probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Além disso, pontualmente, podem ocorrer também chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento neste domingo (7).

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), tais instabilidades ocorrem devido ao intenso transporte de calor e umidade, aquecimento diurno e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 23°C enquanto a máxima pode chegar aos 33°C. Os termômetros em Dourados marcam 23°C inicialmente e atingem 37°C nos horários mais quentes. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi apresentam mínimas de 23°C, com máximas de 34°C e 37°C, respectivamente.

Paranaíba, no Bolsão, inicia o dia com 23°C e chega aos 35°C; Três Lagoas, na mesma região, apresenta variação entre 24°C e 36°C. Na região Norte, Coxim e Camapuã registram temperaturas semelhantes, com mínimas de 23°C e máximas de 35°C.

No Pantanal, Aquidauana e Corumbá atingem 36°C no período da tarde, com mínimas respectivas de 25°C e 26°C. No Sudoeste do estado, Porto Murtinho amanhece com 28°C e marca até 39°C nos períodos mais quentes do dia.