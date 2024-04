Defesa de Robinho faz novo pedido de liberdade ao STF

Defesa de Robinho faz novo pedido de liberdade no STF. Os advogados pediram ao Supremo que autorize que ele possa aguardar em liberdade a análise dos recursos contra a decisão do STJ que determinou a execução imediata da pena de nove anos pela condenação por estupro na Justiça da Itália.

A defesa questionou o decisão do Ministro Luiz Fux que negou Habeas Corpus autorizando o cumprimento da pena imediatamente e a prisão do ex-jogador. “Pelo mesmo princípio da presunção da inocência, não se pode determinar a execução da pena estabelecida em sentença estrangeira se não está assentado de forma definitiva o seu cumprimento no Brasil”.

Os advogados afirmam que a prisão é ilegal.