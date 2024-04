Desembargador pede vista e julgamento de Moro é suspenso

A terceira sessão de julgamento das duas Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) que pedem a cassação do mandato do senador Sergio Moro (União-PR) terminou hoje (8), com placar de três votos contra a cassação do mandato e um voto a favor.

Dos sete desembargadores da Corte até o momento quatro votaram. Confira.

Desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza: contra a cassação

Desembargador José Rodrigo Sade: a favor da cassação e pela inelegibilidade

Desembargadora Claudia Cristina Cristofani: contra a cassação

Desembargador Guilherme Frederico Hernandes Denz: contra a cassação

Três desembargadores ainda precisam votar

Desembargador Julio Jacob Junior – classe de advogado efetivo

Desembargador Anderson Ricardo Fogaça – juiz de Direito efetivo;

Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson – presidente.

Sergio Moro e os suplentes, Luis Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra, respondem por abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022. Moro nega as acusações.

As ações contra eles têm teor similar e a corte julga em conjunto. Qualquer que seja a decisão no tribunal paranaense, cabe recurso.