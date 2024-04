Difusora Pantanal terá transmissão ao vivo diretamente da Expogrande 2024

Difusora Pantanal; A Rádio do Agro irá transmitir a programação ao vivo da 84ª Expogrande no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. A Feira acontecerá dos dias 4 a 14 de abril e conta com o stand da rádio FM 101.9 Difusora Pantanal transmitindo ao vivo a programação do local.

A Emissora fará grade com radialistas e cantores direto da exposição. Os ouvintes podem acessar a frequência FM 101.9 e pela web nos aplicativos streaming e poderá acompanhar toda a programação.

A Difusora Pantanal é líder absoluta em audiência, consolidada na pesquisa Kantar Ibope, como a rádio mais ouvida da Capital sul-mato-grossense.