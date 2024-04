A Prefeitura Municipal de Douradina publicou no Diário Oficial do Município na última quarta-feira (17), abertura de processo seletivo para motorista do Conselho Tutelar.

Todas as informações e datas de inscrição estão contidas no Edital 1/2024, no site oficial da Prefeitura Municipal de Douradina, aba Diário Oficial.