DOURADOS: Tereza Cristina confirma presença em evento do PP

A senadora da República e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina (PP) confirmou presença no evento que o Progressistas irá realizar na próxima quinta-feira (4), às 19 horas, na sede campestre do Clube Nipônico, quando serão assinadas as fichas de filiação de dezenas de lideranças políticas de Dourados.

Tereza tem dado apoio total à reeleição do prefeito Alan Guedes, pois entende que o atual gestor tem trabalhado com seriedade e respeito, resgatando a credibilidade da Prefeitura, valorizando os servidores municipais e tirando do papel projetos importantes que estão no Programa Desenvolve Dourados.

“Pra mim, como prefeito, é um privilégio ter a senadora Tereza como amiga e conselheira. Tem decisões que não simples e nem fáceis e nessas horas é importante ter alguém como Tereza para conversar”, disse o prefeito Alan Guedes.

Referência

Tereza Cristina é uma das maiores referências da política sul-mato-grossense e foi eleita senadora pelo PP com quase 830 mil votos nas eleições de 2022. Ministra do governo Bolsonaro, Tereza, por diversas vezes, foi elencada pelo ex-presidente, como uma das mais competentes ministras do Governo Federal, ao lado do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

A senadora é o nome do PP para concorrer a eleição presidencial em 2026. A decisão é de setembro de 2023 e ocorreu durante reunião da Executiva Nacional. A pré-candidatura ainda precisa passar por apreciação da convenção partidária.

Tereza tem minimizado a indicação, mas nos bastidores da política, a ex-ministra e atual senadora tem apresentado uma capacidade ímpar de articulação com outros líderes políticos de partidos diversos. Astuta, educada e firme, Tereza conhece os caminhos para atingir os objetivos, dizem os mais próximos.