Eco Park Campo Grande: o paraíso das famílias e crianças nas férias

Com o início das férias de janeiro, o Eco Park Campo Grande se destaca como o destino perfeito para famílias em busca de momentos inesquecíveis. Situado a poucos minutos do Centro da Capital, o parque aquático não só aquece os corações, mas também proporciona experiências marcantes durante o ano todo.

Novidade para facilitar: O Eco Park inova mais uma vez, oferecendo a opção de compra de ingresso online com pagamento também via PIX, evitando assim filas para entrada no Park, pois quem compra online é só chegar e passar pela catraca, simplificando assim, a vida de famílias e turistas que desejam aproveitar o local. A compra online está disponível nas redes sociais do Park (Instagram e Facebook) e acessíveis em @ecoparkcampogrande, e com a facilidade do pagamento no cartão de crédito ou PIX, o acesso ao parque tornou-se mais ágil do que nunca. Cícero, proprietário do Eco Park, enfatiza: “Nosso objetivo é criar memórias afetivas incríveis das férias para todas as famílias que nos visitam.”

Reconhecido por ser o maior parque aquático do estado, o Eco Park Campo Grande não deixa nada a desejar aos mais renomados parques do país. Com piscinas amplas, toboáguas emocionantes, cascatas revigorantes e até mesmo uma caverna misteriosa, o parque oferece uma variedade de atrações para todas as idades.

Além disso, o parque apresenta áreas exclusivas com bangalôs para famílias passarem o dia e criarem memórias memoráveis das férias. Hidromassagens para relaxamento e toboáguas para os aventureiros, além da “Cidade da Criança” com brinquedos e tobogãs fascinantes, são apenas alguns dos destaques.

Diversidade gastronômica

Uma praça de alimentação diversificada é um dos pontos altos do Eco Park, com opções que agradam a todos os paladares. Desde hambúrgueres suculentos até pratos veganos, passando por pizzas saborosas, massas deliciosas e guloseimas irresistíveis em uma doceria e sorveteria.

E as novidades não param por aí! O parque segue firme com as obras da tão aguardada piscina de ondas. Esta estrutura promete ser uma atração surreal para todas as famílias, com um vulcão como pano de fundo, garantindo momentos de diversão e descontração em um ambiente repleto de elementos arquitetônicos surpreendentes.

Com tantas opções de lazer e entretenimento, o Eco Park Campo Grande se consolida como o destino ideal para famílias e crianças desfrutarem das férias de janeiro em um ambiente seguro e encantador.

