Em parceria com a Prefeitura de Cassilândia, Dr. Victor Rocha zera fila de espera de biópsia de mama no SUS

No total, 14 pacientes atendidas, sendo um caso de câncer de mama diagnosticado, com a paciente devidamente encaminhada ao tratamento

O médico mastologista e vereador Dr. Victor Rocha, em parceria com a prefeitura de Cassilândia, zerou a fila de biópsia de mama do SUS do município. Catorze pacientes passaram por consultas, sendo realizadas punções e biópsias para a detecção de câncer de mama.

“Os atendimentos foram realizados em dezembro de 2023. Fomos procurados pela secretária municipal de saúde, Mara Nilza da Silva para saber como funcionavam os serviços realizados pelo projeto Casa Rosa. Na época, fomos informados que haviam casos suspeitos de câncer de mama. Nos colocamos à disposição para realizar o atendimento, pois nossa missão é salvar vidas. Seguimos nossa luta contra o câncer de mama”, disse Dr. Victor Rocha.

Idealizador e médico da Casa Rosa, Victor Rocha disse que o projeto tem atendido pacientes de todo o Mato Grosso do Sul pela regulação do SisReg/SUS. “Recebemos pacientes de todo o Estado, que são encaminhados pelo Sistema de Regulação (SisReg).

A Casa Rosa conta com uma equipe multiprofissional pronta para acolher a pacientes que passam por consulta, exames (ultrassonografia ou mamografia) e se, necessária biópsia de mama, tudo no mesmo local. Oferecendo um atendimento ágil que acelera o tratamento das pacientes”, explicou. Victor Rocha reforçou a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. “A prevenção ao câncer de mama inclui a realização regular do autoexame das mamas, exame clínico das mamas, a mamografia a partir dos 40 anos e um estilo de vida saudável. Vamos juntos nessa luta pela saúde das mulheres! Juntos somos mais fortes! ”, finalizou.

Segundo a Secretaria de Saúde de Cassilândia, o município levou as pacientes que realizaram punção ou biópsia de mama para checar os laudos e passar em consulta com o mastologista Dr. Victor Rocha. No total, 14 pacientes foram atendidas, sendo um caso de câncer de mama diagnosticado, com a paciente devidamente encaminhada ao oncologista para tratamento oncológico e três pacientes foram diagnosticadas com nódulos benignos de mama com indicação de tratamento cirúrgico, todas encaminhadas para o mastologista. O atendimento foi de excelência e contou com a presença da Presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer Maria Osório e da agente de saúde Ana Luíza, representando a Secretaria Municipal de Saúde.

O Prefeito Valdecy esteve no local para cumprimentar a todos e reafirmar o seu compromisso com a melhoria do atendimento à saúde, pois essa ação zerou a fila de espera de biópsias de mama no município de Cassilândia, proporcionando o diagnóstico precoce das doenças da mama e o tratamento em tempo hábil.