Exportações de mamão batem recorde em 2023

As exportações brasileiras de mamão fecharam 2023 com receita recorde, de US$ 53 milhões (FOB). Aumento de 7% em relação ao ano anterior, segundo dados da Secex. De acordo com pesquisadores da equipe Hortifrúti/Cepea a baixa oferta diminuiu a concorrência na Europa garantindo uma boa demanda e aumento dos preços médios. Já em volume, a quantidade enviada caiu 5%, para 38 mil toneladas em 2023.

Isto porque a maioria das novas roças plantadas não foi colhida em 2023. Consequentemente o clima impactou a produção de algumas regiões. Para 2024, espera-se que as exportações de mamão cresçam tanto em receita quanto em volume, dada a possibilidade de aumento da oferta, em razão da colheita das roças plantadas no último ano.