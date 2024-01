Foragido da Penitenciária de MS é preso

Ação conjunta das Polícias de MS e GO e da Polícia Penal capturaram um foragido da penitenciária de Ponta Porã. Juntamente com outro detento da Unidade Penal Ricardo Brandão no dia 02/07/2021 fugiram após renderem uma funcionária. A dupla chegou a saída após ameaçar a mulher forçando a saída. Do lado de fora fugiram numa caminhonete.

Segundo apurado, N.M.B.F., 36 anos, juntamente com C.G.S., 24 anos, escaparam da unidade penal pelo portal principal da Unidade Penal Ricardo Brandão no dia 02/07/2021, após renderem uma funcionária. A dupla conseguiu chegar até a saída, ameaçando a mulher e forçando a saída diante dos agentes penais presentes no local. Uma vez do lado de fora, eles embarcaram em uma caminhonete aparentemente branca e desapareceram.

O preso será encaminhado às autoridades competentes e responderá pelos crimes dos quais é acusado. O capturado será ouvido a respeito das circunstâncias da fuga. O processo que se encontra em andamento.

INVESTIGAÇÕES

A fuga foi objeto de investigação do DRACCO da Polícia Civil de MS, que acabou por deflagrar a operação “La Catedral” em 06/01/2022 resultando na prisão de 5 policiais penais por corrupção e organização criminosa.